Девять домов в Московском районе остались без тепла и горячей воды

Девять домов в Московском районе остались без стабильного отопления и горячей воды, среди них - детский сад на улице Ленсовета. За последние 24 часа трубы в этом микрорайоне лопнули дважды. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ГУП «ТЭК СПб».

ГУП предложил жилищным организациям поставить отопление на проток, то есть заливать в трубы горячую воду, остывшую сливать в канализацию, и наполнять батареи заново. Однако это возможно только при участии организаций, обслуживающих каждое отдельное здание.

Все ремонтные работы должны быть завершены в ближайшее время, заверили в «ТЭК СПб». Помимо аварий, в районе сейчас проводится реконструкция внутриквартальных сетей, из-за которой также возможны временные перебои с подачей горячей воды.