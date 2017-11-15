КАД встал в пробку из-за массовой аварии легковушек. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На внутреннем кольце КАДа ДТП, на участке от Колтушей до Мурманского и собралась пробочка", - пишут очевидцы аварии. По их словам, дорогу перекрыли из-за прилетевшего на место ДТП вертолета.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость движения автомобилей в районе ДТП не превышает семи км/ч. Пробка растянулась на шесть км.

Фото: "Яндекс.Пробки"