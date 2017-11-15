В Хабаровском крае разбился пассажирский самолет, погибли шесть человек. Л-410, выполняющий рейс по маршруту Хабаровск - Нелькан, принадлежит ФГУП «Хабаровские авиалинии». Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Самолет в 13:09 по местному времени совершил жесткую посадку в двух км от аэродрома назначения и загорелся. На борту находились два члена экипажа и пять пассажиров. Всего вместимость чешского L-410 составляет до 19 человек.

«В ходе происшествия шесть человек погибли, одного из пассажиров - ребенка 2,6 лет удалось спасти из-под обломков», - рассказали в МВД. Состоянии девочки оценивается как тяжелое.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Сейчас следствием отрабатываются три возможных версии случившегося - неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования, либо возможные технические неисправности. В Гидрометцентре сообщили, что, хотя температура воздуха в Нелькане составляет -25 градусов, погода была ясная без порывов ветра.