  • 10 Ноябрь 2017
USD 10.11.2017 59.2527 +0.0047
USD ММВБ 00:17 0  
EUR 10.11.2017 68.7865 +0.0825
EUR ММВБ 00:17  
Нефть($) 09.11.2017 63.84 +0.68
Нефть(p) 09.11.2017 3782.69 +40.59

Два района Петербурга остались без света вечером 9 ноября

Автор:


© Фото: lana Stasyuk / flickr.com

Темы дня

Электричество полностью пропало в Московском и Фрунзенском районах.

Два района Петербурга остались без света вечером 9 ноября. Электричество полностью пропало в Московском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"В Московском и Фрунзенском районе пропал свет: во всем ТК "Радуга" работает только аварийное освещение. Отключились светофоры на перекрестках Витебского с Благодатной, Салова и Бухаресткой", - пишут очевидцы.

В "Ленэнерго" рассказали, что специалисты компании уже восстанавливают электроснабжение. "Произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении", - отметили в "Ленэнерго".

Сейчас ведутся ремонтные работы. Для оперативного запитывания социально значимых объектов на место направлены дизель-генераторные установки. Местные жители пишут, что им пообещали вернуть свет в течение часа.

Фото: vk.com/spb_today
 
Фото: vk.com/spb_today

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Как пережить предзимье и рассеять осеннюю петербургскую хандру

    Пять самых простых рецептов антиунывания и антигрущения для любых возрастов и интересов от портала «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в ноябре

    Фестивали света и новых технологий, выступления Scorpions и «Грибов» - все это и многое другое ждет петербуржцев в ноябре. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, где это произойдет и сколько будет стоить.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.11.17
    Рецепт продвинутого салона красоты | Повар – «Имидж Инвентор»
    30.10.17
    Девушка года: Яна Каролина Отман
    27.10.17
    РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»
    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram