Два района Петербурга остались без света вечером 9 ноября. Электричество полностью пропало в Московском и Фрунзенском районах. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"В Московском и Фрунзенском районе пропал свет: во всем ТК "Радуга" работает только аварийное освещение. Отключились светофоры на перекрестках Витебского с Благодатной, Салова и Бухаресткой", - пишут очевидцы.

В "Ленэнерго" рассказали, что специалисты компании уже восстанавливают электроснабжение. "Произошло технологическое нарушение на линии 110 кВ. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении", - отметили в "Ленэнерго".

Сейчас ведутся ремонтные работы. Для оперативного запитывания социально значимых объектов на место направлены дизель-генераторные установки. Местные жители пишут, что им пообещали вернуть свет в течение часа.

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today