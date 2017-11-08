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В Петербурге водитель «Яндекс.Такси» выстрелил в мужчину после ссоры

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© Фото: Automobile Italia / flickr.com

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Он ругался нецензурной бранью, а после этого взял травматический пистолет и выстрелил оппоненту в бедро.

В Петербурге водитель «Яндекс.Такси» выстрелил в мужчину после ссоры. Он ругался грубой нецензурной бранью, а после этого взял из Volkswagen Polo травматический пистолет и выстрелил оппоненту в бедро.

Об этом рассказал 45-летний пострадавший, работающий коммерческим директором, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По его словам, конфликт произошел около двух часов дня 7 ноября около дома номер 20 на Фермском шоссе.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - отметили в МВД.

В МВД не уточнили, какому сервису принадлежит автомобиль. По данным «Фонтанки.ру», машина была промаркирована как «Яндекс.Такси».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» писал о шестнадцатичасовом рабочем дне, хроническом недосыпании и мизерной зарплате большинства таксистов, и как это может отразиться на безопасности пассажиров. Водители поражены тем, что за смену положен очень короткий перерыв – 15 минут, за двое суток – всего полчаса.

При этом продолжительность отдыха между сменами, по законодательству, должна быть в два раза больше самой смены. То есть таксист должен отдыхать 20 часов, если отработал максимально возможные десять. Более того, таксисты рассказали «Санкт-Петербург.ру», что сами платят за бензин, а если происходит ДТП по вине водителя, то платит также он.

Если же вы попали в ДТП, и таксист не выжил, то от компании вы получите лишь 70 рублей за неиспользованную поездку, таков опыт Дмитрия Добкина. Воспользовавшись приложением и вызвав знаменитое «Яндекс.Такси», он сел к засыпающему водителю, после чего произошла авария. Дмитрий очнулся на больничной койке, после четырех дней комы, сейчас он теряет слух, зрение и память.

Предугадать, в каком состоянии к вам приедет водитель распиаренного бренда, невозможно, а машины такси страховые компании практически не страхуют. Таксомоторным перевозчикам, которые оформили стандартное ОСАГО, в страховом случае в выплатах отказывают. Таким образом, пассажиры и водители такси оказываются полностью незащищенными.

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