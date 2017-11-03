Порыв трубы оставил без тепла 24 дома на улице Маршала Захарова. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Прорвало трубу с горячей водой на Маршала Захарова. От Маршала Жукова до улицы Десантников весь правый ряд во льду по четной стороне", - рассказали очевидцы.

Коммунальная авария произошла около двух часов ночи, прорвало трубу диаметром 700 мм, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на "Теплосеть Петербурга".

До шести утра здесь было ограничено дорожное движение, сейчас автомобили двигаются участку в штатном режиме. На горячее водоснабжение авария не повлияла.

Согласно правилам, на устранение подобного дефекта специалистам дается 20 часов. Полноценное отопление вернется в дома лишь поздно вечером 3 ноября.