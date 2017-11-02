Порыв трубы на проспекте Пятилеток оставил без тепла девять домов. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Во дворе дома номер 19 на Пятилеток из-за прорыва трубы сауна. Пар до 12 этажа шпарит", - рассказали очевидцы, добавив, что коммунальная авария случилась около 14 часов.

Сейчас на месте работает аварийная бригада ГУП "ТЭК СПБ". Как выяснилось, прорвало трубу диаметром 273 мм. В зоне аварии оказались девять жилых домов, они снабжаются теплом и горячей водой по резервной схеме, полноценного отключения тепла нет.

Согласно регламенту, чтобы залатать такую теплосеть, сотрудникам теплоснабжающей организации необходимо до 13 часов. Таким образом полноценное тепло вернется в дома лишь ночью 3 ноября.