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Из ТЦ "Народный" на Косыгина госпитализированы 32 человека

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© Фото: Павел Лисицын / РИА "Новости"

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У всех доставленных в больницу людей - сальмонеллезная инфекция.

Из торгового центра "Народный" на Косыгина, 21, госпитализированы 32 человека. У всех доставленных в больницу людей - сальмонеллезная инфекция. Об этом сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора.

"Заболевания протекают в легкой, средней и тяжелой форме. Случаев с летальным исходом не зарегистрировано. Все заболевшие являются гражданами Республик Таджикистана и Узбекистана. Большинством заболевших представлены ложные адреса их временного пребывания в Петербурге", - рассказали в ведомстве.

Сейчас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ООО "АртПромСтрой", ООО "Пик", ООО "ЛОТТА", а также ООО "Эдельвейс", которые работают в "Народном". При этом руководство магазина не давало сотрудникам Роспотребнадзора работать, поэтому пришлось вызвать полицию.

Ведомством уже выявлены грубые нарушения санитарных норм, в связи с чем "составлены протоколы о временном запрете деятельности указанных предприятий".

Несмотря на официальные данные Роспотребнадзора, поступила информация, что четыре человека из "Народного" сейчас в реанимации, один умер, а всего были госпитализированы не 32, а 90 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил петербуржец Роман Романов.

ТЦ "Народный" на Косыгина уже много лет имеет плохую славу - Роспотребнадзор уже проверял магазин в 2009 году, а в 2012 году в универсам приходил ОМОН из-за информации о незаконных мигрантах, работающих в ТЦ.

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