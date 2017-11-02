Пожар на подстанции оставил без света несколько высоток на Маршала Казакова. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На улице Маршала Казакова, 78/1, горит подстанция. Большинство домов остались без электричества, у некоторых жильцов из-за этого вода течет тонкой струей или отсутствует. В последнее время частенько были перебои с электричеством, видимо не выдержала станция", - пишут очевидцы.

В "Ленэнерго" рассказали, что пожар произошел "на трансформаторной подстанции 0,4 кВ, принадлежащей сторонней организации". Какая именно организация отвечает за происшествие, не уточнили. Сейчас специалисты "Ленэнерго" помогают оперативно восстановить электроснабжение.

Фото: vk.com/spb_today