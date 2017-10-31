В Москве экстренно сел самолет "Победы", летевший из Петербурга в Махачкалу. Борт вынужденно сел во Внуково, причиной стало плохое самочувствие пассажирки. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на представителя "Победы".

Рейс вылетел из Пулково в 07:10 утра 31 октября, однако во время полета одной из пассажирок стало плохо, поэтому командир принял решение о посадки в Москве. Во Внуково была оперативно вызвана медицинская бригада скорой помощи.

"Жизнь пассажирке удалось спасти. Мы не считаемся с расходами, если речь идет о жизни или здоровье пассажиров", - рассказал представитель "Победы".