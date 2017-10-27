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"Синяя" ветка петербургского метро "зависла" утром 27 октября

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© Фото: vk.com/spb_today

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На платформах многих станций образовались толпы людей.

"Синяя" ветка петербургского метро "зависла" утром 27 октября. На платформах многих станций образовались толпы людей. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На "Звездной" было объявление, что поезд задерживает свое отправление. 15 минут едет от "Звездной" до "Парка Победы", с остановками между станциями, очень медленно", - пишут пассажиры.

По их словам, аналогичная ситуация на станциях метро "Удельная" и "Проспект Просвещения". Что стало причиной задержки поездов на "синей" ветке пока неизвестно.

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