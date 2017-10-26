  • 27 Октябрь 2017
USD 27.10.2017 57.7643 +0.1503
USD ММВБ 00:17 57.81520  
EUR 27.10.2017 68.2890 +0.5177
EUR ММВБ 00:17 67.3250  
Нефть($) 26.10.2017 58.29 +0.87
Нефть(p) 26.10.2017 3367.08 +58.88

Девять самолетов из Москвы в Петербург опаздывают из-за «важных лиц»

Автор:


© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

Темы дня

Вечером 26 октября Шереметьево принимает литерный рейс, на котором летят вип-персоны.

Девять самолетов из Москвы в Петербург опаздывают из-за «важных лиц». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источника в одной из авиакомпаний. По его словам, вечером 26 октября Шереметьево принимает литерный рейс, на котором летят вип-персоны.

Изначально о задержке рейсов сообщили пассажиры. Согласно их данным, первым «застрял» рейс, который должен был вылететь в Петербург в 19:45.  Пассажиры уже прошли на посадку, но командир воздушного судна объявил, что в Шереметьево дана команда «стоп» на вылет.

В самом аэропорту такое заявление не подтвердили и уточнили, что им такой информации не поступало. Тем не менее, пассажиры и другого рейса рассказали, что уже почти три часа сидят в самолете, но задержку им никак не объясняют, периодически обещая, что «через полчаса полетим».

«Командир экипажа сообщил, что не дают наземные службы двигаться», - также уточнили «заложники» еще одного рейса с вылетом из Шереметьево.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Хэллоуин в Петербурге: 13 способов отметить самый страшный день в году

    День Всех Святых можно отпраздновать в клубах, барах, и даже библиотеках. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где и как.

    читать далее →

    Куда сходить петербургскому школьнику в дни осенних каникул

    Увидеть балет «Щелкунчик» или выступление Куклачева, посмотреть на выставку LEGO и бои роботов – все это можно успеть сделать в дни осенних каникул. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, когда и где.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Спасайся кто может: памятка «Санкт-Петербург.ру», как вести себя при ЧП

    Что делать, если произошла авария, прогремел взрыв или началось землетрясение? Можно ли использовать метро как бомбоубежище? Как побороть зомби? «Санкт-Петербург.ру» вместе с экспертами написал простые и понятные «правила выживания».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.10.17
    Система мониторинга транспорта «АвтоГРАФ»
    26.10.17
    Какую люстру выбрать?
    24.10.17
    Бренд качественной одежды из Петербурга
    23.10.17
    Как создать эффективную интернет рекламу своими силами?
    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram