Девять самолетов из Москвы в Петербург опаздывают из-за «важных лиц». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источника в одной из авиакомпаний. По его словам, вечером 26 октября Шереметьево принимает литерный рейс, на котором летят вип-персоны.

Изначально о задержке рейсов сообщили пассажиры. Согласно их данным, первым «застрял» рейс, который должен был вылететь в Петербург в 19:45. Пассажиры уже прошли на посадку, но командир воздушного судна объявил, что в Шереметьево дана команда «стоп» на вылет.

В самом аэропорту такое заявление не подтвердили и уточнили, что им такой информации не поступало. Тем не менее, пассажиры и другого рейса рассказали, что уже почти три часа сидят в самолете, но задержку им никак не объясняют, периодически обещая, что «через полчаса полетим».

«Командир экипажа сообщил, что не дают наземные службы двигаться», - также уточнили «заложники» еще одного рейса с вылетом из Шереметьево.