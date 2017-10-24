Хакеры атаковали сайт «Интерфакса» и требуют выкуп в биткоинах

Хакеры атаковали сайт «Интерфакса», это произошло днем 24 октября, около 14:20. За разблокировку компьютеров агентства требуют выкуп в биткоинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Также об атаке на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора «Интерфакса» Юрий Погорелый. Он ничего не написал о выкупе. В пресс-службе агентства также заявили, что не знают о биткоинах.

«Коллеги! «Интерфакс» столкнулся с беспрецедентной вирусной атакой. Часть наших сервисов недоступна для клиентов. Наши инженеры восстанавливают их работоспособность. Приношу свои извинения. Стараемся вернуться к вам как можно быстрее!» - написал Погорелый.

Одновременно с «Интерфаксом» стал недоступен сайт «Фонтанки.ру». «Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации», - говорится в заявлении издания в Telegram.