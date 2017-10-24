В Пулково экстренно сел самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Лос-Анджелес. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией.

"Самолет летел из Шереметьево в Лос-Анджелес. Во вторник днем он сел к нам на запасной аэродром из-за ухудшения состояния одного из пассажиров на борту, которого сняли с рейса и направили в одно из медицинских учреждений города", - рассказал источник.

По его словам, воздушное судно провело в Пулково около двух часов, его вылет состоится в ближайшее время. Источник не уточнил, что именно произошло с пассажиром, из-за которого произошла экстренная посадка. По его информации, угрозы жизни этого человека нет.

При этом "Фонтанка.ру" пишет, что лайнер приземлился в петербургском аэропорту в 14:10. По предварительным данным, у 29-летнего гражданина США обострилось воспаление легких.