На стадионе "Кировец" обрушилась металлическая арка (ВИДЕО)

На стадионе "Кировец" днем 23 октября обрушилась металлическая арка. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Обрушилась конструкция около станции метро "Нарвская" (рядом с парком). Есть пострадавший - упал сверху!" - пишут очевидцы. Судя по фотографиям, на место происшествия приехали машины скорой помощи и реанимации.

"В 12:40 на территории стадиона "Кировец" произошло падение возводимых металлических конструкций. Сведения о пострадавших уточняются", - уточнили в ГУ МЧС по Петербургу.

Видео: vk.com/pitereshaet