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На стадионе "Кировец" обрушилась металлическая арка (ВИДЕО)

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Судя по фотографиям, на место происшествия приехали машины скорой помощи и реанимации.

    На стадионе "Кировец" днем 23 октября обрушилась металлическая арка. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

    "Обрушилась конструкция около станции метро "Нарвская" (рядом с парком). Есть пострадавший - упал сверху!" - пишут очевидцы. Судя по фотографиям, на место происшествия приехали машины скорой помощи и реанимации.

    "В 12:40 на территории стадиона "Кировец" произошло падение возводимых металлических конструкций. Сведения о пострадавших уточняются", - уточнили в ГУ МЧС по Петербургу.

    Видео: vk.com/pitereshaet

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