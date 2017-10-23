На ЗСД образовался затор из-за массового ДТП в районе Васильевского острова. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На мосту ЗСД в сторону Васильевского острова, сразу после Екатерингофки, в ДТП пострадало семь автомобилей: шесть легковушек и пикап. Выставлено ограждение", - пишут очевидцы.

Свидетели аварии называют водителей "дрифтерами" и "любителями летней резины". Ранее ГУ МЧС по Петербургу предупредило, что в Северной столице сегодня будет мокрый снег с дождем и гололедица.

Фото: "Яндекс.пробки"