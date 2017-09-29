Неизвестные напали на редакцию «Ленты.ру» в Москве ночью 29 сентября. Они устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом.

Сейчас к зданию на Варшавском шоссе прибыли сотрудники полиции. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

«29 сентября на службу «02» поступило сообщение о том, что около 02:00 неизвестный разбил стекло первого этажа офисного помещения, бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания и скрылся», - цитирует «Интерфакс» пресс-службу столичного главка полиции.

По данным МВД, пожар был потушен самостоятельно сотрудниками охранной организации. По факту нападения проводится проверка.

Фото: lenta.ru