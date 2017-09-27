  • 27 Сентябрь 2017
USD 28.09.2017 58.0102 +0.4916
USD ММВБ 16:17 58.34130  
EUR 28.09.2017 68.1678 +0.1463
EUR ММВБ 16:17 68.3810  
Нефть($) 27.09.2017 58.31 0.53
Нефть(p) 27.09.2017 3382.57 +59.15

Дунайский проспект заволокло паром из прорванной трубы (ВИДЕО)

Автор:


© Фото: Сергей Ермохин / "Деловой Петербург"

Темы дня

На месте происшествия уже работает аварийная бригада "Теплосети Петербурга".

Дунайский проспект заволокло паром из прорванной трубы. Дефект трубы с кипятком произошел около дома номер 53. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Судя по видеозаписи, горячая вода разлилась по дорожкам, где припаркованы машины. На месте происшествия уже работает аварийная бригада "Теплосети Петербурга", пишет "Водитель Петербурга".

Прорыв произошел на трубопроводе диаметром всего 57 мм, это было зафиксировано около 10 часов утра. Сейчас специалисты "Теплосети" останавливают разлив воды, после этого начнутся ремонтные работы. Движение на месте коммунальной аварии не ограничено.

Видео: vk.com/maximka_zakharov

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.17
    Услуги типографии для туристических агентств
    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram