Дунайский проспект заволокло паром из прорванной трубы (ВИДЕО)

Дунайский проспект заволокло паром из прорванной трубы. Дефект трубы с кипятком произошел около дома номер 53. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Судя по видеозаписи, горячая вода разлилась по дорожкам, где припаркованы машины. На месте происшествия уже работает аварийная бригада "Теплосети Петербурга", пишет "Водитель Петербурга".

Прорыв произошел на трубопроводе диаметром всего 57 мм, это было зафиксировано около 10 часов утра. Сейчас специалисты "Теплосети" останавливают разлив воды, после этого начнутся ремонтные работы. Движение на месте коммунальной аварии не ограничено.

Видео: vk.com/maximka_zakharov