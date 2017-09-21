Рейс I fly из Петербурга в Турцию задержали почти на сутки

Рейс российской чартерной авиакомпании I fly из Петербурга в Турцию задержали почти на сутки. Согласно онлайн-табло Пулково, самолет должен был вылететь в четыре утра 21 сентября, однако отложен до двух ночи 22 сентября.

Вначале рейс сдвинули на 11 часов сегодняшнего дня, но в итоге его пришлось перенести на ночное время, пишет "Фонтанка.ру". Причину задержки ожидающим пассажирам в Пулково не называют.

В аэропорту объяснили, что рейс так сильно задержан из-за позднего прибытия воздушного судна из Антальи. В парке I fly числятся только два самолета – Boeing 757-200 и Airbus A330-200/300 – которые уже неоднократно опаздывали.