В центре Луганска подорвали памятник погибшим десантникам

В центре Луганска вечером 18 сентября произошел сильный взрыв. Подорван памятник погибшим десантникам на Оборонной улице, на месте взрыва тушат пожар. Об этом сообщает "Интерфакс".

Собеседник агентства в руководстве самопровозглашенной Луганской народной республики заявил, что инцидент расценивается как теракт и диверсия. Неназванный представитель ЛНР отметил, что во взрыве подозревают "украинскую диверсионно-разведывательную группу".

По его словам, диверсанты хотели напугать жителей Луганска. "Очередное доказательство недоговороспособности Киева - попытка напугать жителей, дестабилизировать обстановку в республике, создать ощущение незащищенности. Им это не удалось, напротив, Киев такими преступлениями все агрессивнее настраивает луганчан против себя", - заявили в совете министров ЛНР.

Памятник погибшим десантникам в Луганске был установлен в августе 2015 года, то есть спустя более года после начала конфликта на востоке Украины. Памятник представляет собой боевую машину десанта БМД-1 на пьедестале. В результате взрыва никто не пострадал, пишет REGNUM со ссылкой на представителя МВД республики.