Выпускающий редактор «Интерфакса» Юрий Никифоров найден мертвым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя генерального директора агентства Алексея Горшкова.

«Наш редактор Юрий Никифоров, который занимался новостями, связанными с социально-экономической тематикой по Московской области, обнаружен мертвым вчера ночью», - рассказал Горшков. По его словам, ведутся следственные действия, рассматриваются различные версии.

«Вброшена информация о суициде, и тут правоохранительные органы должны давать комментарии, но с нашей точки зрения - это странная история. Никаких признаков, которые подтверждали бы эту версию, ни со стороны коллег, ни со стороны близких не замечено. Надеемся, что следствие будет проведено тщательно», - отметил Горшков.

Он добавил, что соболезнование близким Юрия Никифорова от лица ИА «Интерфакс» были принесены в первую очередь. Информацию о гибели журналиста также подтверждают и его друзья. «Сообщили общие знакомые. Мы вместе учились в институте. Очень обидно на самом деле. Юра - лучший человек из всех, кого я знал по своим душевным качествам. Добрее и более чуткого человека не встречал», - сказал друг погибшего Сергей. «Он был мой хороший знакомый. Узнал от своего брата», - рассказал знакомый журналиста Алексей.

Тело было найдено в одном из дворов по улице Маршала Крылова, журналиста обнаружила его жена. Тело Никифорова отправлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования, причины смерти выясняются.

Юрий Никифоров работал в «Интерфаксе» с 2014 года. Окончил филологический факультет МГУ по специальности «Журналистика». У него остались жена и годовалый сын. Последние годы проживал вместе с семьей в Звенигороде, но в качестве родного города на своей странице во «ВКонтакте» указывал Одинцово.