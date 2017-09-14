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Выпускающий редактор «Интерфакса» Юрий Никифоров найден мертвым

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© Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

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Тело было найдено в одном из дворов в Звенигороде, журналиста обнаружила его жена.

Выпускающий редактор «Интерфакса» Юрий Никифоров найден мертвым. Об этом сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя генерального директора агентства Алексея Горшкова.

«Наш редактор Юрий Никифоров, который занимался новостями, связанными с социально-экономической тематикой по Московской области, обнаружен мертвым вчера ночью», - рассказал Горшков. По его словам, ведутся следственные действия, рассматриваются различные версии.

«Вброшена информация о суициде, и тут правоохранительные органы должны давать комментарии, но с нашей точки зрения - это странная история. Никаких признаков, которые подтверждали бы эту версию, ни со стороны коллег, ни со стороны близких не замечено. Надеемся, что следствие будет проведено тщательно», - отметил Горшков.

Он добавил, что соболезнование близким Юрия Никифорова от лица ИА «Интерфакс» были принесены в первую очередь. Информацию о гибели журналиста также подтверждают и его друзья. «Сообщили общие знакомые. Мы вместе учились в институте. Очень обидно на самом деле. Юра - лучший человек из всех, кого я знал по своим душевным качествам. Добрее и более чуткого человека не встречал», - сказал друг погибшего Сергей. «Он был мой хороший знакомый. Узнал от своего брата», - рассказал знакомый журналиста Алексей.

Тело было найдено в одном из дворов по улице Маршала Крылова, журналиста обнаружила его жена. Тело Никифорова отправлено в морг для проведения судебно-медицинского исследования, причины смерти выясняются.

Юрий Никифоров работал в «Интерфаксе» с 2014 года. Окончил филологический факультет МГУ по специальности «Журналистика». У него остались жена и годовалый сын. Последние годы проживал вместе с семьей в Звенигороде, но в качестве родного города на своей странице во «ВКонтакте» указывал Одинцово.

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