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Рейс "Вим-Авиа" из Турции в Петербург задержали на шесть часов

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© Фото: Максим Гречнев / vk.com/id242841224

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Туристы вернутся в Северную столицу лишь к 06:20 12 сентября.

Рейс "Вим-Авиа" из Турции в Петербург задержали на шесть часов. Самолет должен был вылететь из аэропорта Анталии 11 сентября в 19:50, однако отправление перенесли на ночь 12 сентября.

Согласно данным табло Пулково, туристы вернутся в Северную столицу лишь к 06:20 завтрашнего дня. Ранее, 1 сентября, рейс "ВИМ-Авиа" из Турции в Петербург также задержали, только почти на сутки.

Вокруг "ВИМ-Авиа" с начала летнего сезона разгорелся громкий скандал, так как она стала задерживать вылеты рейсов из многих городов России. Ростуризм сообщил, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Пока что ведомство выступило лишь с таким предложением, но не требованием.

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