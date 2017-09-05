Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе. По предварительным данным, в больницы доставлены четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня в одной из школ в поселке Ивантеевка учащийся 2002 года рождения разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия", - рассказали в ведомстве.

Сейчас молодой человек доставлен в отдел полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего. "Интерфакс" пишет, что в больнице оказались учительница информатики и три школьника.

"Учащийся школы №1 в подмосковной Ивантеевке пришел в школу с молотком и ударил свою учительницу. В настоящий момент она в реанимации", - отметил источник "Интерфакса".

По его словам, ученики школы, напуганные инцидентом, стали выпрыгивать из окон, в результате трое из них получили травмы. Собеседник агентства подтвердил, что нападавший был вооружен пневматическим ружьем.