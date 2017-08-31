ФСБ задержала двух человек, готовивших теракты к 1 сентября в местах массового скопления людей. Выходцы из центральноазиатского региона были задержаны в Москве и в Московской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников - Курбан-Байрамом, разместил в сети интернет видеообращение к членам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". В обращении он дал так называемую "клятву верности террористам". После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

По месту проживания второго задержанного, который также является членом ИГ, обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также предметы и компоненты, использовавшиеся для его изготовления. "Он признался, что собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв", - пояснили в ЦОС ФСБ.

В спецслужбе добавили, что в телефоне первого задержанного были обнаружены контакты с вербовщиками ИГ и инструкции по планируемому преступлению.

ФСБ рассмотрит вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел по статьям "подготовка к теракту", "участие в деятельности террористической организации" и незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств".