Дожди затопили южные районы Петербурга. Вода мешает движению автомобилей и пешеходов в Петергофе, Ломоносове и поселка Славянка в Пушкинском районе.

"В микрорайоне Славянка разлив воды, видимо после дождя. Канализация не справляется, много машинок сломалось", - пишут в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодняшнее утро щедро на разливы воды. Очевидцы сообщают что в Петергофе на Астрономической улице, 11, около АЗС Газпром, из-за неработающей ливневой канализации, образовалось "море", - также сообщают в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Кроме того, в Ломоносове после ночных дождей вышла из берегов река Караста. Затопило площадь у железнодорожной станции Ораниенбаум, а также Ломоносовский рынок и прилегающие территории, подвалы зданий.

В центре Ломоносова из-за залитых водой улиц ограничено движение общественного и легкового транспорта. Сотрудники ГИБДД уведомляют водителей об ограничениях движения.