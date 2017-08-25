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Дожди затопили южные районы Петербурга

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Вода мешает движению в Петергофе, Ломоносове и поселке Славянка в Пушкинском районе.

    Дожди затопили южные районы Петербурга. Вода мешает движению автомобилей и пешеходов в Петергофе, Ломоносове и поселка Славянка в Пушкинском районе.

    "В микрорайоне Славянка разлив воды, видимо после дождя. Канализация не справляется, много машинок сломалось", - пишут в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

    "Сегодняшнее утро щедро на разливы воды. Очевидцы сообщают что в Петергофе на Астрономической улице, 11, около АЗС Газпром, из-за неработающей ливневой канализации, образовалось "море", - также сообщают в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

    Кроме того, в Ломоносове после ночных дождей вышла из берегов река Караста. Затопило площадь у железнодорожной станции Ораниенбаум, а также Ломоносовский рынок и прилегающие территории, подвалы зданий.

    В центре Ломоносова из-за залитых водой улиц ограничено движение общественного и легкового транспорта. Сотрудники ГИБДД уведомляют водителей об ограничениях движения.

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