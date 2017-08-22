Очевидцы: На мосту Кадырова загорелся автобус с пассажирами

Очевидцы сообщили, что на мосту Кадырова загорелся автобус с пассажирами. Об этом написали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Прямо на ходу загорелась кабина 300 автобуса. Деньги за проезд кондуктор возвращать отказалась, сославшись на то, что пассажиры должны ожидать следующего автобуса, и только тогда она всех пересадит в следующий. Раннее утро. Как автобус проходил предрейсовый осмотр", - рассказали свидетели ЧП.

При этом в "Пассажиравтотрансе" утверждают, что пожара не было. "Произошло задымление в кабине водителя, которое он устранил собственными силами", - цитирует предприятие "Водитель Петербурга".

Инцидент произошел сегодня утром, 22 августа, в 08:25. Сейчас автобус находится в парке – специалисты выясняют причины поломки. В "Пассажиравтотрансе" добавили, что при поломке деньги пассажирам не возвращаются: поездку можно продолжить в следующем автобусе этого же маршрута.

Фото: vk.com/spb_today