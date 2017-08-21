Вандалы снесли голову статуе на фасаде дома, где жила Ахматова

Вандалы снесли голову статуе на фасаде дома, где жила поэтесса Анна Ахматова. Дом номер три по Большой Пушкарской является вновь выявленным памятником культуры. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на местных жителей.

Фото: citywalls.ru

По их словам, статуя осталась без головы еще 19 августа. В комитете по охране памятников (КГИОП) пообещали разобраться, что случилось, а также решить, как будут восстанавливать скульптуру.

Дом Кирилловых являлся собственностью Василия Степановича и Екатерины Петровны Кирилловых. Левую часть дома в 1900-м году возвел архитектор Н.А. Бреев, правую в 1908-м по заказу владельцев перестроил Д.Г. Фомичёв.

Бывшие собственники жили здесь вплоть до войны и умерли в блокаду в 1942 году. В апреле-мае 1915 года в доме снимала комнату Анна Ахматова; в ее записях упоминается, что она называла этот дом "Пагодой".

Фото: citywalls.ru / fontanka.ru