В ТРК "Меркурий" на Савушкина обрушился потолок (ФОТО)

В ТРК "Меркурий" на Савушкина, 141, обрушился потолок. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Сидим, никого не трогаем в ТРК "Меркурий" на Савушкина. Тут на тебе, падает потолок. Хорошо не на голову", - пишут очевидцы.

Судя по фотографиям, потолок рухнул прямо над детской игровой зоной. Отвалился небольшой участок недалеко от входа в кинотеатр на четвертом этаже ТРК.

Сейчас игровая зона закрыта, а место происшествия огорожено лентами. Девелопер, собственник и управляющая компания комплекса - "Адамант".

Фото: vk.com/spb_today

Фото: vk.com/spb_today