Очевидцы: Загорелся дом Ленсовета на набережной реки Карповки

На набережной реки Карповки горит дом Ленсовета. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Набережная Карповки 13, что-то горит, на крыше. Там было три человека, подростки устроили там дымовуху", - пишут очевидцы.

Дым окутал Петроградскую сторону в районе проспекта Медиков. На место ЧП уже прибыли два пожарных расчета.

Первый жилой дом Ленсовета построен в 1931-1934 годах. Сейчас в здании находятся детский сад, салоны красоты, хостел и страховые компании.

Фото: Мегаполис