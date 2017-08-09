Автомобиль сбил шестерых военных в пригороде Парижа - Леваллуа-Перре. Мужчины получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Военные занимались патрулированием улицы в рамках операции «Караульный», которая стартовала после парижских терактов 2015 года. Когда их сбила машина, они выходили из казармы.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани назвал случившееся преднамеренным нападением. «Без всякого сомнения, это был преднамеренный акт. Это одиозный акт агрессии», - цитирует Reuters Балкани.

При этом источник издания Le Figaro заявил, что пока речь идет об обычном ДТП. Расследование продолжается.

Фото: AFP