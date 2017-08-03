Станцию метро "Крестовский остров" закрыли на вход из-за футбольных фанатов. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

В 18:36 "Крестовский остров" закрыта на вход, все эскалаторы работают на подъем в связи с большим пассажиропотоком", - рассказали в метрополитене.

Матч квалификационного раунда Лиги Европы на "Зенит-арене" начнется в 20:00, против "Зенита" сыграет израильская команда "Бней Иегуда".

Это уже вторая встреча команд, первая игра прошла 27 июня, тогда сине-бело-голубые обыиграли со счетом 2:0.

Фото: Instagram / @arzan_dfs