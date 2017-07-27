МЧС отправило к пожару на улице 2-й Луч химическую лабораторию (ВИДЕО)

МЧС отправило к пожару на улице 2-й Луч передвижную химико-радиометрическую лабораторию. Горит металлический складской ангар размером 20х40 метров, огонь распространился по всей площади.

"Для контроля содержания вредных веществ в атмосфере на месте пожара работает лаборатория", - рассказали спасатели. Пожар тушат уже 31 машина и 143 огнеборца.

"Фонтанка.ру" со ссылкой на администрацию Невского района уточняет, что горит здание с химическим оборудованием и продукцией компании "Вектон". Фирма поставляет линейку реактивов, включая, свинец, натрий, марганец и другие.

Пожар начался около 16 часов, очевидцы сообщают о взрывах. Кроме того, роаспространился сильный запах жженых медикаментов. Черный дым сменился сначала желтым, а затем белым.

Видео: vk.com/mihailgolubkov