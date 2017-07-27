Улицу 2-й Луч заволокло дымом из-за крупного пожара в ангаре (ФОТО)

Улицу 2-й Луч заволокло дымом из-за крупного пожара в ангаре. По предварительным данным, горит ангар с химикатами, очевидцы сообщают о взрывах.

Пожарные уже прибыли на место ЧП, они подтвердили, что горит ангар на площади 200 кв. метров. На месте работают 16 машин и 42 пожарных, ранг пожара повышен до 1БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Подробности происшествия выясняются.