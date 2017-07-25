Станция метро "Лиговский проспект" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
"С 15:15 станция "Лиговский проспект" закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета", - уточнили в метрополитене.
© Фото: ru.wikipedia.org
Станция не работает как на вход, так и на выход.
Станция метро "Лиговский проспект" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
"С 15:15 станция "Лиговский проспект" закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета", - уточнили в метрополитене.
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