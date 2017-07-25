В Петербурге 25 июля на прочность проверят трубы в двух районах

Глава МО «Черная речка» подал в отставку после скандала с госзакупками

Авария на теплосети оставила без горячей воды две высотки в Колпино

В Петербурге 25 июля на прочность проверят трубы в двух районах

Глава МО «Черная речка» подал в отставку после скандала с госзакупками

В Швейцарии неизвестный напал на людей с бензопилой

"С 15:15 станция "Лиговский проспект" закрыта на вход и выход из-за бесхозного предмета", - уточнили в метрополитене.

Станция метро "Лиговский проспект" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Станция не работает как на вход, так и на выход.

Все новости Происшествия

Лучшее в Петербурге День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля. читать далее → Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты. читать далее → «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно. читать далее →

Как это сделано написать письмо Царская одежда: как производят меховые изделия «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира. все письма → прочитать письмо →