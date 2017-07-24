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В Швейцарии неизвестный напал на людей с бензопилой

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© Фото: westmonster.com

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По предварительным данным, ранены пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В швейцарском городе Шаффхаузен неизвестный напал на людей с бензопилой. По предварительным данным, ранены пять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание швейцарское Blick.

Личность нападавшего пока не удалось установить. Преступнику удалось скрыться, мотивы нападения пока не известны. Полицейские попросили местных жителей по возможности не выходить на улицу, в центре Шаффхаузена закрыты магазины.

Один из очевидцев рассказал, что полицейские оцепили весь район Старого города. Стягиваются дополнительные силы полиции, задействованы два вертолета. Сотрудники правоохранительных органов пока не сообщают никаких подробностей инцидента.

Город Шаффхаузен расположен к северу от Цюриха, является административным центром одноименного немецкоязычного кантона в Швейцарии, большая часть территории которого окружена Германией.

Фото: Twitter / @WCVB

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