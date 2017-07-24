В Питере жуть: град и ливень затопили дороги

Петербург в очередной раз за лето 2017 года превратился в настоящую северную Венецию. Град и ливень 22 июля затопили дороги, к коллапс не были готовы ни канализация, ни водоотливы, ни даже специалисты Водоканала.

Самая жуткая ситуация, по словам петербуржцев, была на Бухарестской улице. Пользователь Facebook Родион Водейко пишет, что там "разлилось море глубиной по поребрик". "И уходить оно никуда не собиралось, скорее наоборот - активно выпирало наружу из-под земли", - рассказывает он, сопровождая запись фотографиями и видеозаписями.

Фото: Родион Водейко / страница Facebook

"В течение примерно часа службы, правда, среагировали на коллапс и выслали бойцов. Бойцы ковыряли люки и тупо не знали, что делать - вода и не думала уходить", - добавляет он. В этот момент на Бухарестской работала бригада Водоканала, уточняет издание "Форпост".

"Народ форсировал улицу вброд - босиком с обувью в руках, обувшись в высокие плотные мусорные пакеты с ручками, друг на друге и просто плюнув на обувь, ноги и прочие мелочи жизни - по воде в Иисус-стайл. Сразу скажу - ни одного спасителя не обнаружилось. Я лично посему был спасателем - нес свою жену на себе, разувшись сам", - резюмировал Водейко.

Фото: Родион Водейко / страница Facebook

О ситуации также жалуются и другие пользователи социальных сетей. "Затоплены улица Бухарестская и улица Турку, вода просто не уходит. У нас то снег зимой пойдет, и город не готов к нему, то дождь пойдет, а водоотливы все забиты всякой фигней. В общем, опять город не готов оказался! Товарищи в администрации, скоро зима!!! Посмотрите заранее на календарь", - обращается к чиновникам Смольного Мария Мартынова на своей странице "ВКонтакте".

Фото: Мария Мартынова / страница "ВКонтакте"

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" пишут о потопе "Международной". "Залило подземный переход к платформе проспекта Славы. Вода в салоне автобуса, едущего по Бухарестской, под мостом на Благодатной потоп, машины тонут", - сообщают очевидцы.

Фото: vk.com/spb_today

По данным Водоканала, больше всего воды 22 июля скопилось в Выборгском, Калининском и Фрунзенском районах. Специалисты признали, что водоотводы не справляются. "В связи с обильными осадками ливневые канализации не справляются с водоотводом с дорог и улиц, но в ближайшее время большая часть воды уйдет сама в связи с завершением дождя", - цитирует "Форпост" пресс-службу Водоканала.

Петербуржцы также активно делятся фотографиями града, таяние которого и стало одной из приичин потопа.

Фото: vk.com/public53812377, vk.com/id386745751, vk.com/id22365090, vk.com/club126048741