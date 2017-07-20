Авария на теплосети оставила без горячей воды две высотки в Колпино

Авария на теплосети оставила без горячей воды два высотных жилых дома в Колпино. Труба находится в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб», на месте работает аварийная бригада.

По данным предприятия, горячая вода отсутствует в двух двенадцатиэтажных зданиях по улице Ижорского Батальона - номер 7 и 9. Причиной стала утренняя авария на внутриквартальном трубопроводе. Дефектной оказалась труба 108 мм.

Согласно нормативам, на ремонт отведено восемь часов. Тепплоэнергетики обещают, что к 17 часам проблем с горячей водой уже не будет.