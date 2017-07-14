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При нападении на отель в Египте ранена россиянка

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© Фото: Валерий Мельников / РИА "Новости"

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Женщина получила несколько ножевых ранений.

При нападении на отель в Египте ранена россиянка. Женщина получила несколько ножевых ранений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генконсульство России в Хургаде.

"По предварительным данным, в результате нападения ранена гражданка РФ. Женщина получила несколько ножевых ранений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, раненая находится под присмотром врачей, "и в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает".

Кроме того, при нападении на отель погибли двое туристов, предположительно из Украины, еще четверо получили ранения. Нападавший был задержан, он находится под стражей, информации о его мотивах пока нет. По предварительным данным, он приплыл к отелю с общественного пляжа.

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