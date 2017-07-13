Внутреннее кольцо КАД встало намертво из-за ДТП. Водители сообщают, что из-за аварии пришлось перекрыть все волосы. Об этом пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, сейчас не проехать от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе, длина затора - около 10 км. На место столкновения автомобилей прилетел вертолет. Подробности ДТП выясняются.

Фото: "Яндекс.Пробки"