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Внутреннее кольцо КАД встало намертво из-за ДТП

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Водители сообщают, что из-за аварии пришлось перекрыть все полосы.

    Внутреннее кольцо КАД встало намертво из-за ДТП. Водители сообщают, что из-за аварии пришлось перекрыть все волосы. Об этом пишут в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

    По словам очевидцев, сейчас не проехать от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе, длина затора - около 10 км. На место столкновения автомобилей прилетел вертолет. Подробности ДТП выясняются.

    Фото: "Яндекс.Пробки"

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