Перекресток Сикейроса и Есенина утонул в кипятке из прорванной трубы

Перекресток Сикейроса и Есенина утонул в кипятке из-за прорванной трубы. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На улице Сикейроса около магазина "Лэнд" опять неполадки с канализацией. Вода течет во дворы", - пишут очевидцы.

За участок несет ответственность "Теплосеть Петербурга", на месте прорыва работает аварийная бригада.