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При ночном пожаре в Колпино погибли семь человек

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© Фото: Кейтлин Оукс / РИА "Новости"

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СК возбудил уголовное дело "причинение смерти по неосторожности".

При ночном пожаре на предприятии в Колпино погибли семь человек. Об этом сообщает "Фонтанка.ру". Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар в доме номер 6 по Загородной улице начался в 03:30, на его тушение понадобилось полтора часа. Огонь тушили семь машин и 33 спасателя.

"В цельнометаллическом ангаре, размером 15х40 кв. метров, горела обстановка по всей площади", - рассказали в МЧС. В результате пожара обрушилась кровля.

После тушения пожара, в ходе разборки сгоревших конструкций, были обнаружены тела семерых погибших. По предварительной информации, это граждане стран СНГ, которые днем работали на предприятии, а вечером там же спали.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности".

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