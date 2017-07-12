На Садовой улице прохожих испугала падающая с дома лепнина

На Садовой улице прохожих испугала падающая с дома номер 11 лепнина. Об этом сообщают в группе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Падающие куски едва не задели проходящих мимо людей. Чудом, никого серьезно не ранив", - рассказал очевидец Иван.

По его словам, инцидент произошел около половины пятого. "Упавшие куски лепнины были убраны с земли, но опасное место пока не огорожено", - также добавил свидетель ЧП.