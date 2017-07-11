В США разбился военный самолет, погибли 16 человек

В дельте Миссисипи потерпел крушение самолет KC-130 морской пехоты США. По предварительным данным, на борту находились 16 человек, все они погибли. Об этом сообщает «Медуза».

Самолет упал на поле с соей около 16:00 по местному времени в 136 км к северу от города Джексон. На месте падения самолета возник сильный пожар, обломки KC-130 разбросаны в радиусе восьми км.

Представитель аэропорта Гринвуда, в зоне ответственности которого произошло крушение, Алан Хэммондс сообщил WNCN, что у самолета на высоте шести тыс. метров произошли «структурные разрушения», подробности неизвестны.