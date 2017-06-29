Станция метро "Владимирская" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
"В 09:23 "Владимирская" и переход "Достоевскую" закрыты из-за бесхозного предмета", - уточнили в метрополитене.
© Фото: ru.wikipedia.org
Переход на "Достоевскую" также закрыт, обнаружен бесхозный предмет.
Станция метро "Владимирская" закрыта из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
"В 09:23 "Владимирская" и переход "Достоевскую" закрыты из-за бесхозного предмета", - уточнили в метрополитене.
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