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Бывшего начальника полиции Невского района задержали с наркотиками в результате погони

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© Фото: Евгений Одиноков / РИА "Новости"

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Алексей Харлашин арестован, он подозревается в незаконной перевозке наркотиков в крупном размере.

Бывшего начальника полиции Невского района Алексея Харлашина задержали с наркотиками в результате погони. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Задержание прошло 20 июня, она началась после попытки "контрольной закупки" - полицейский под прикрытием встретился с дилерами, якобы чтобы купить у них килограмм наркотического вещества.

В ходе погони полиции удалось пробить покрышку у машины, на которой ехали преступники; на видео с места происшествия видно, что их джип едет фактически без колеса. По данным издания, при задержании у Харлашина и его сообщников было изъято около килограмма наркотиков.

Внимание! На видео встречается ненормативная лексика!

 

В рамках того же дела, как утверждает 47news, в городе Пикалево была найдена лаборатория с 500 кг наркотиков. Алексей Харлашин арестован на два месяца, он подозревается в незаконной перевозке наркотиков в крупном размере. Вместе с ним арестовали эстонца Алексея Филипьева.

После погони был задержан еще один подозреваемый, петербуржец Виталий Куликов. С ходатайством о мере пресечения следствие в суд не обращалось. Обвинение фигурантам не предъявлено.

Полковник Алексей Харлашин был в Невском районе начальником полиции, заместителем главы УМВД. Он ушел на пенсию после перевода своего начальника Сергея Музыки на другую должность.

Внимание! На видео встречается ненормативная лексика!

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