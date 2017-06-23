Утром 23 июня сломанный поезд затормозил движение на "красной" ветке петербургского метро. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Поездов нет на станции "Проспект Ветеранов, оповещений нет, от станции "Проспект Ветеранов" поезда двигаются с повышенным интервалом", - пишут очевидцы.

По словам пассажиров, они ехали от "Автово" до "Технологического института" 40 минут. "Интервал восемь минут, целые платформы народу, не войти, люди остаются на платформах. Это с "Ветеранов" к центру", - рассказывают петербуржцы.

По их словам, движение было затруднено с шести утра, сейчас сломанный состав убрали, однако на станциях метро до сих пор большое скопление людей.