Провайдеры начали блокировать сайт Google

Провайдеры начали блокировать российский домен поисковика Google по предписанию Роскомнадзора. Известно, что домен заблокировали провайдеры ТТК, «Акадо», московский провайдер «Авакс» и петербургский Sumtel, пишет «Медуза».

Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно. Как заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, Роскомнадзор потребовал заблокировать Google, поскольку «запрещенная» ссылка вела на сайт букмекерской конторы.

По его словам, проблема уже решена, хотя сайт у пользователей по-прежнему не грузится. Кроме того, из слов Жарова непонятно, почему домен стали блокировать сейчас, а не в 2016 году.