В Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта Сергея Корнева. Это произошло на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марию Воробьеву.

Инцидент произошел вечером во вторник, 20 июня, в районе Сен-Дени, когда Корнев на машине возвращался с выставки. «На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы», - пояснила Воробьева.

По ее словам, чиновник получил незначительные травмы, однако отказался от госпитализации. Водитель автомобиля не пострадал. Французские полицейские уже задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении.

Серей Корнев руководит в Рособоронэкспорте департаментом экспорта специмущества и услуг ВВС. На авиасалоне он возглавляет делегацию Рособоронэкспорта. Во главе всей российской делегации стоит директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.