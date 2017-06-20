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Рейс Bul Air из Петербурга в Варну задержали на девять часов

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© Фото: Instagram / @gothisway

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Самолет должен был вылететь из Пулково 20 июня в 12:05.

Рейс болгарской авиакомпании Bul Air из Петербурга в Варну задержали на девять часов. Согласно табло Пулково, самолет должен был вылететь 20 июня в 12:05, однако отложен до 21:30.

"Фонтанка.ру" пишет, что причиной задержкой стал неисправный "Боинг". Вылета в петербургском аэропорту ждут 134 пассажира.

Причем изначально людей на курорт должны были везти на самолете "ВИМ-Авиа", однако перевозчик в одностороннем порядке отказался выполнять программу полетов. После этого туроператор "Аэлита Тревэл" передал рейсы болгарской чартерной компании.

Как уточнили в туристической компании, Bul Air объяснила сдвиг вылета необходимостью поменять воздушное судно из-за технической неисправности. "Все пассажиры извещены о вынужденной задержке", – заверили в "Аэлита Трэвэл".

Вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа" с начала летнего сезона разгорелся громкий скандал, так как она стала задерживать вылеты рейсов из многих городов России. Ростуризм сообщил, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Пока что ведомство выступило лишь с таким предложением, но не требованием.

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