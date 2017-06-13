Рейс "ВИМ-Авиа" из Турции в Петербург задержали на 13 часов. По данным табло Пулково, самолет должен был прибыть в Северную столицу 13 июня в 12:55, однако туристы вернутся домой лишь к двум ночи 14 июня.

Вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа" с начала летнего сезона разгорелся громкий скандал, так как она стала задерживать вылеты рейсов из многих городов России.

Ростуризм сообщил, что туроператоры готовы перестать продавать билеты на рейсы авиакомпании. Пока что ведомство выступило лишь с таким предложением, но не требованием.